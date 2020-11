Arti & Mestieri presentano "Essentia - Live in Japan"

Torna uno dei gruppi seminali della musica degli Anni 70. Sono gli Arti & Mestieri , che danno alle stampe "Essentia – Live in Japan" , un cofanetto composto da tre supporti (2 cd e un dvd) che racchiude tutta l’opera della band, oltre all’esecuzione di due brani improvvisati nel finale mozzafiato dell’evento, suonati insieme a Patrizio Fariselli Area Open Project: "The Wind Cries Mary" di Jimi Hendrix e “King Kong" di Frank Zappa. "Essentia – Live in Japan" è la logica evoluzione del progetto "Jazz Rock Legends” che unisce due "pezzi da 90" della scena musicale alternativa di quel periodo, come Arti&Mestieri e Area e si deve all’associazione culturale Italo-Giapponese Sfera entertainment di Amy Ida.

Negli anni Sfera ha avuto il merito di aver esportato in Giappone artisti come Mauro Pagani e gruppi quali Pooh, P.F.M., Area, Arti & Mestieri, New Trolls, Goblin, The Trip, Formula 3, Balletto Di Bronzo, Le Orme, Locanda Delle Fate, Museo Rosenbach, Maxophone e Rovescio Della Medaglia, Osanna, nelle varie serie dei festival Italian Progressive Rock Festival. Italian Rock History e The Best Of Italian Rock. Il titolo del nuovo lavoro della band "Essentia - Live in Japan" appare come un distillato delle loro esperienze musicali in questi decenni.

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Furio Chirico, polistrumentista e membro storico di Arti & Mestieri è gradito ospite di Jazz Meeting, che ci parla così del feeling che in questi anni si è creato da i grandi gruppi rock degli anni ’70 e il Giappone. "Già da molti anni Sfera che è un’associazione italo giapponese, si occupava di organizzare e promuovere i concerti, non soltanto per noi ma anche per altre band di quel periodo, particolarmente amate nel Paese del Sol Levante, più di gruppi famosi che a differenza nostra, quando suonano il Giappone, fanno fatica a riempire le sale da concerto. Personalmente recandomi in Giappone con la band ormai dal 2005, posso affermare che facciamo sempre sold out", racconta Chirico.

Il pubblico in Giappone non è soltanto appassionato, ma anche preparato dal punto di vista musicale

Si, proprio i fan che incontriamo alla fine dei concerti, ci danno un feedback su tutto ciò. Con loro non parliamo di cose spicciole, ma di tutto quello che riguarda la musica e loro ogni volta ci dimostrano la loro preparazione, non solo dando prova di conoscere i vari aneddoti legati alla band, ma anche parlandoci di: composizione, armonia e melodia. Ultimo ma non meno importante, hanno anche un grande rispetto per gli artisti. Non a caso sono solito dire il Giappone è la mia seconda patria.

Il fatto di aver centellinato in questi anni la vostra attività discografica, vi ha permesso di affinare le qualità della musica, come accaduto in "Essentia – Live in Japan"

Arti e Mestieri non hanno mai realizzato un numero eccessivo di produzioni discografiche. Abbiamo pubblicato quando c’erano idee che ritenevamo originali, producendo ogni volta il più possibile, realizzando di solito molti brani in più rispetto a quelli che poi finivano per essere inseriti nei dischi. Nei decenni sia io che Venegoni abbiamo collaborato con tantissimi musicisti che hanno sedimentato un vero e proprio “laboratorio” musicale. Su "Essentia – Live in Japan" possiamo dire di aver rispettato lo spirito dei dischi precedenti, curando nella maniera migliore possibile non soltanto l’esecuzione dei brani ma anche la qualità del suono.

Avete sempre creduto nella creatività

Sì, pensa che Frank Zappa diffidava dei produttori che credevano di conoscere il gusto del pubblico, ma aveva piena fiducia nei "vecchi" discografici che avevano il coraggio di osare e sperimentare. Noi la direzione artistica ce la siamo “costruita” da soli, attraverso la musica: suonata, composta ed eseguita. La qualità della musica ha bisogno della passione di chi crea e di chi ascolta: e lì che nascono le nuove tendenze in campo musicale.

Voi e gli Area foste i primi artisti a partecipare all’avventura della Cramps Records di Gianni Sassi, tuttora una realtà unica nel panorama discografico e culturale italiano

Quello con Gianni fu un rapporto meraviglioso, noi uscimmo nel ’74 con il primo disco, appena un anno dopo il primo lavoro degli Area. Sassi riusciva ad avere con gli artisti un raffronto chiaro, diretto e senza mediazioni, lui credette subito negli Arti e Mestieri avevamo pochissimi brani cantati, ma fu proprio lui a dirci che non avevamo bisogno del testo, perché le nostre musiche contenevano già un "messaggio". Gianni Sassi fu un uomo di cultura oltre che un discografico; dal punto di vista musicale ci diede anche un suggerimento: al nome della nostra che si chiamava semplicemente “Arti", Sassi consigliò di aggiungere anche la parola "Mestieri", ispirandosi agli artigiani italiani, che nel Medioevo, grazie alla loro abilità e conoscenza, lavorarono in tutta Europa.

Il concetto della ricerca, dell’ampliamento degli orizzonti e del dialogo tra le culture, era una cosa nella quale credeva molto anche Demetrio Stratos che io conobbi prima band dell’esperienza con gli Area, al tempo de I Ribelli. Entrambi eravamo passionali e estroversi, mi trovai bene sia con lui che con Gianni Sassi.

La line up degli Arti e Mestieri comprende oltre a Furio Chirico che suona batteria, percussioni e gong: Gianni Venegoni alla chitarra elettrica, Pino Mortara, pianoforte fisarmonica e tastiere, Lautaro Acosta al violino e Roberto Puggioni al basso. "Essentia – Live in Japan" è pubblicato dalla King Records japan/Warner Music.