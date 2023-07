Lo stesso Pignatiello gradito ospite a "Popular" ci parla del "making of" del progetto. "L'idea di realizzare 'Polvere e Poesia' parte certamente dall'attualità legato all'ascolto che tutti noi facciamo della musica. In passato c'era un'attenzione maggiore da parte del pubblico, basti pensare ai concept album, dischi che attraverso i brani delle canzoni in essi contenute raccontavano una storia. Al giorno d'oggi si è tornati a un mondo 'liquido' dove tutto è veloce. Attualmente si tende a passare da un genere musicale all'altro, dal momento che il modo di ascoltare è cambiato ho pensato di dare vita a un disco diverso, realizzando una sorta di concept sulla falsariga di quelli realizzati negli anni 70, da un maestro come De André, nel mio caso, facendo uscire i brani ogni tre mesi".

Al tuo fianco anche in questo lavoro c'è Taketo Gohara

Ho conosciuto Taketo nel 2014 quando gli feci recapitare due brani che suscitarono il suo interesse, da lì iniziò un'amicizia che è poi diventata una vera e propria collaborazione artistica, di grande soddisfazione per entrambi, che poi è sfociata un album come "A Sud di Nessun Nord". Poi realizzammo anche il disco successivo uscito nel 2019. Poi, dopo il Covid, abbiamo deciso di proseguire la collaborazione con "Polvere e Poesia". Anche in questo caso dopo avere iniziato i brani a Taketo lui ha voluto produrre "Bianca". Taketo ha anche curato il missaggio degli altri brani, dando una visione più cinematografica a queste storie, lavorando molto sui "paesaggi sonori".

Tra i brani nel tuo "Polvere e poesia" mi hanno colpito "Bianca" e "Cloè"

"Bianca" è stato il primo singolo ed è la storia di una donna che perde il lavoro e contemporaneamente, scopre di avere una malattia grave. Decide comunque di affrontare la situazione a testa alta, parlando della sua situazione, come se fosse una rinascita.

Cloè riguarda invece una vicenda spesso marginalizzata dai media

Si, in particolare la situazione dei migranti al confine tra Stati Uniti e Messico. Negli ultimi dieci anni ne sono scomparsi 120mila. Ogni anno le madri di queste persone organizzano una carovana, con lo scopo di attirare l'attenzione dei media sulla loro vicenda.

Hai riproposto anche "La Cura", uno dei brani più intensi e nel contempo conosciuti di Franco Battiato

Una cosa che mi ha particolarmente appassionato, dal momento che da ascoltatore seguo Battiato fin dagli esordi. Da piccolo mio fratello più grande mi passava le cassette di Battiato. Dischi come "Fetus" e "Pollution" sono stati significativi. "La Cura" per quanto mi riguarda era una canzone che andava ripresa e non lasciata nel cassetto. I miei punti di riferimento sono comunque molteplici; mio padre aveva una radio privata e io ho respirato musica fin da piccolo.