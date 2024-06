Chi ricorda l'esibizione lacustre di Angelo Branduardi al "Festivalbar"? Era il 1993 e in una puntata della manifestazione canora di Italia 1 condotta da Amadeus, Federica Panicucci, Claudio Cecchetto e Fiorello il cantautore si esibiva sulle sponde del Lago Maggiore. Branduardi interpreta il brano "Forte" mentre il pubblico ascolta sparso tra le barche ormeggiate nel porto di Pallanza, borgo del Verbano-Cusio-Ossola selezionato come location della kermesse itinerante dell'estate. Vincitore dell'edizione numero 30 fu Raf con il singolo "Il battito animale" ma ad essere premiati furono anche Eros Ramazzotti e gli 883 per l'album "Nord sud ovest est".