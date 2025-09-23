All’ex Macello di Milano tornano i top djs

Dal 2023 l’ex Macello di Milano è diventata una delle location più importanti – italiane e non – per quanto concerne gli eventi che abbiano come protagonista la musica elettronica. Merito in particolare degli appuntamenti con Vision Open Air, che quest’anno ha già proposto tra gli altri ilario Alicante, &ME, Marco Carola, Jamie Jones e Joseph Capriati e che durante la Milano Fashion Week torna per giorni giorni consecutivi, da giovedì 25 a sabato 27 settembre 2025 (sempre dalle 18 a mezzanotte) con tanti top djs.
Il via ufficiale, giovedì 25, è affidato a Peggy Gou, accompagnata da Chloe Caillet e Annicka. DJ sudcoreana tra le figure più riconoscibili a livello globale, Gou è un autentico fenomeno che va oltre la dimensione del clubbing: musa ispiratrice per celebri maison di moda, creatrice del marchio KIRIN, partner di Tequila Don Julio per un’edizione limitata, protagonista assoluta di festival iconici come Glastonbury e Coachella. La sua hit mondiale “(It goes like) Nanana” è stato un successo planetario. Una scelta perfetta per dare il via al Vision Open Air, in coincidenza con la Milano Fashion Week.
Il giorno successivo, venerdì 26, i riflettori saranno puntati sull’artista britannico PAWSA, pronto a proporre un set che si preannuncia come un viaggio attraverso epoche e stili musicali. Co-fondatore, insieme a Michael Bibi, della Solid Grooves Records, ha dato vita a un universo che oltrepassa i confini del suono, costruendo attorno a sé una vera comunità e nuove tendenze. Emblematico il caso della sua celebre “Double C”, approdata persino nella colonna sonora del film di Formula 1 con Brad Pitt. A condividere la line-up della serata ci saranno anche Matisa, Saraga e KOKO.
Sabato 27 sarà invece la volta di Solomun, affiancato da Genesi e Valerie Fox. Artista considerato un autentico maestro, inafferrabile a ogni etichettatura, Solomun ha forgiato un linguaggio musicale unico, consolidato attraverso la sua etichetta Diynamic e grazie a reinterpretazioni per icone come Depeche Mode, Lana Del Rey e Paul Kalkbrenner. Non solo dietro la console: la collaborazione con Grand Theft Auto V e il brano “Customer Is King” – centesima pubblicazione della label – hanno confermato la sua influenza anche oltre i confini del clubbing. Un nome capace di mettere d’accordo tutti, pronto a sigillare il weekend del Vision Open Air nel modo migliore.
E per chi non volesse fermarsi all’ex Macello, venerdì 26 Vision inaugura anche la stagione invernale al Fabrique, ospitando The Martinez Brothers e Blacksun, garanzia di ritmi destinati a infiammare qualsiasi dancefloor. Già fissato anche il prossimo appuntamento indoor: venerdì 10 ottobre, sempre al Fabrique, con protagonisti Loco Dice e il collettivo Mason Collective.
