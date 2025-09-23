All’ex Macello di Milano tornano i top djs

Sabato 27 sarà invece la volta di Solomun, affiancato da Genesi e Valerie Fox. Artista considerato un autentico maestro, inafferrabile a ogni etichettatura, Solomun ha forgiato un linguaggio musicale unico, consolidato attraverso la sua etichetta Diynamic e grazie a reinterpretazioni per icone come Depeche Mode, Lana Del Rey e Paul Kalkbrenner. Non solo dietro la console: la collaborazione con Grand Theft Auto V e il brano “Customer Is King” – centesima pubblicazione della label – hanno confermato la sua influenza anche oltre i confini del clubbing. Un nome capace di mettere d’accordo tutti, pronto a sigillare il weekend del Vision Open Air nel modo migliore.