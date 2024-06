Alessandro Enriquez pennella di pop il barocco della sua Sicilia

Non ci sono statue senza corone, così Enriquez ha scelto per l'occasione scenografici cappelli di paglia, i Fashion Hats di Patrizia Fabri Hats, in abbinamento ai 22 look insieme alle borse del brand siciliano Danié. All’inaugurazione, dalle navate ha risuonato la musica di Deborah Iurato, ragusana doc, che ha intonato brani azzecatissimi come "Hallelujah" e "Imagine". Le navate laterali invece sono state arricchite dei disegni della collaborazione di Alessandro con Jannelli&Volpi, wallpaper coloratissimi che raccontano la visione dell'Amore in tutte le sue forme. Dalla chiesa di San Vincenzo Ferreri al convento dei Cappucini il passo è breve. Ed è li che prende forma l'esposizione delle ceramiche di Caltagirone che lo stilista ha realizzato con i ceramisti più bravi all’interno dell’Antico Convento, che oggi è uno dei luoghi più belli di Ragusa Ibla e che, con la sua scuola di cucina, delizia gli ospiti con ricette ereditate dai frati siciliani.