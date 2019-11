A "Jazz Meeting" Roberto De Nittis parla dell'album "Dada"

Un esordio discografico molto interessante, quello del giovane pianista Roberto De Nittis, con "Dada" un album pieno di sonorità originali, non solo nei brani inediti, ma anche negli standard, due esattamente contenuti nel disco, pubblicato da "Caligola Records". In "Dada" anche la "Suite for Jazz" di Dimitrij Shostakovich. Lo stesso De Nittis, ospite a "Jazz Meeting", parla della nascita e dello sviluppo del progetto.



"Dada" è nato per curiosità, dice Roberto De Nittis, grazie anche ad una sorta di ricerca tibrica, legata soprattutto agli strumenti giocattolo che nel disco si ascoltano in quantità. Utilizziamo anche il clarinetto piccolo o una tastiera che io chiamo mini hammond o ancora giocattoli veri e propri. Le composizioni che ho racchiuso in "Dada", sono quasi tutte mie, ci sono due brani di Zoe Pia che è la clarinettista del disco, due cover: "Always True To You in My Fashion" di Cole Porter e "Istambul Not Costantinople" di Nat Simon e Jimmy Kennedy. "Tartaruga" è invece scritto da Gianfranco Cossu dei Naso Doble, band vincitrice di "Musica contro le Mafie".

Come è stato il passaggio dalla musica classica al jazz?

Difficile ma proprio per questo avvincente. Mi avvicinai al jazz proprio per capire più da vicino la musica del '900, Successivamente ebbi modo di conoscere Marco Tamburrini che mi invitò a Rovigo mi diploma poi con lo stesso Marco frequentai il biennio, conseguendo la laurea. Purtroppo Marco morì tragicamente in un incidente stradale.

Ascoltando il disco emerge un ottimo interplay con gli altri musicisti.

Quando scelsi i componenti di quella che amo definire la mia "micro orchestra", volli accanto a me persone con le quali c'era feeling a livello umano. Grazie alla loro creatività sono riusciti a suonare al meglio anche in situazioni non usuali per loro, ad esempio quando hanno suonato con strumenti giocattolo. È il caso de chitarrista Davide Tardozzi o del batterista Marcello Benetti.

Zoe Pia oltre a firmare due brani ha suonato il clarinetto. Vincenzo Vasi ha suonato il Theremin. Abbiamo presentato "Dada" la scorsa estate alla seconda edizione del "Pedra e Sonos jazz festival, di cui Zoe Pia è Direttrice Artistica. Alla suggestione della nostra musica in quella occasione abbiamo aggiunto la performance di Tata Bolla, una signora sarda, che ha creato bellissime bolle di sapone durante il concerto.