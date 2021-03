A "Jazz Meeting" il trio Urban Fabula presenta il suo album "Movin'"

"Movin’ è il nuovo album prodotto dall’etichetta TRP Music firmato Urban Fabula. Un trio composto da musicisti che pur essendo assimilabili al jazz, hanno avuto diverse esperienze e sono tutti di formazione classica. Il jazz, come vedremo tra poco, è stato per loro una sorta di "colpo di fulmine" che dopo molti anni non accenna a scemare, ma anzi si amplia e si rinnova continuamente.

Urban Fabula sono: Seby Burgio (pianoforte, Fender Rhodes nel brano "Jet Lag"), Alberto Fidone (contrabbasso) e Peppe Tringali (batteria, voce in "Manu"). In Movin’ figurano due ospiti: Yoro Ndao (voce narrante in "Yoro") e il coro di bambini del C.E.S.M. (Centro Etneo Studi Musicali) di Aurora Leonardi (in "Manu").

La tracklist, eccezion fatta per "Englishman in New York" di Sting (riarrangiato ad hoc), consta di sette brani originali, di cui "Yoro" è opera di Peppe Tringali, "Opportunity the Rover" di Alberto Fidone, mentre "Manu" è una composizione siglata da Seby Burgio. "Value of Duty", "Circle", "Jet Lag" e "Cubanito", invece, sono cofirmati da Burgio, Fidone e Tringali. L’Urban Fabula è stato finalista all’European Jazz Contest 2010 e ha vinto numerosi concorsi in tutta Italia: Prima Edizione del premio “Pippo Ardini” (2011), quinto concorso nazionale “Nuovi Talenti Jazz-Gruppi – Città di Treviglio” organizzato dal jazz club Bergamo (2011), premio “Paolo Randazzo” (2012), primo premio assoluto al Concorso Musicale Europeo “Citta di Filadelfia” (2012), “Baronissi Jazz” (2013), “Barga Jazz Contest” (2013). Oltre a costituire la sezione ritmica dell’Orchestra Jazz del Mediterraneo, il trio annovera svariate collaborazioni con musicisti di blasone nazionale e internazionale, fra i quali: Steve Grossman, Javier Girotto, Michael Rosen, Gegè Telesforo, Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Barbara Casini, Daniela Spalletta.

A Seby Burgio, pianista del trio, abbiamo chiesto, se aver centellinato le uscite discografiche, due in circa dieci anni, è stato più un "handicap" o un vantaggio "Da un lato il lasso di tempo trascorso tra il nostro primo disco e “Movin” - dice -, può essere considerato un limite, da un altro può invece rappresentare un’opportunità che, per quanto ci riguarda, si è creata per varie vicissitudini. Non viviamo nella stessa città, cosa che ha fatto allungare i tempi di gestazione, ma il tempo ci ha dato anche la possibilità di suonare insieme queste composizioni nei concerti, con l'obiettivo di migliorarle ed affinarle per arrivare poi al disco che è se vogliamo il "prodotto finale". Abbiamo pubblicato "Movin" nel momento che ritenevamo giusto, da parte nostra nessuna forzatura nei tempi di pubblicazione, ma solo la volontà di andare incontro alle esigenze del pubblico. Forse proprio durante i concerti è maturata l'idea di dare vita ad un "concept album", dedicato al movimento in tutte le sue declinazioni: dal viaggio vero e proprio, che può essere quello che compie anche il musicista, non solo per il suo lavoro che lo porta a girare il mondo, ma anche per aprire gli orizzonti, un "viaggio" quindi non solo fisico ma anche mentale. Lo stesso viaggio dei grandi del jazz, che hanno sempre cercato di aprirsi il più possibile, in nome della "contaminazione" tra generi musicali".

Secondo Peppe Tringali, batterista del trio, è stato l'interplay uno degli elementi principali della riuscita del disco. "Si - dice Peppe - perché tutti e tre amiamo provocarci e sorprenderci mentre suoniamo, mettendo sul tavolo quelle che sono le nostre caratteristiche e le esperienze che abbiamo avuto nel mondo della musica, non solo jazz. Suondo insieme da 15 anni, posso dire che il nostro è un rapporto che va oltre quello squisitamente lavorativo, "Movin" ci rappresenta perfettamente, dal momento che esprime un concetto di movimento a "tutto tondo" come ad esempio quello delle persone, in un momento in cui quello della comprensione e del rispetto dell'altro è tema di attualità. Avere tutti e tre una formazione classica ci ha consentito di non "suonarci addosso", ma di dare vita ad un disco che potesse raccontare una storia e dare emozioni al pubblico".

Alberto Fidone contrabbassista di Urban Fabula fa un parallelismo tra "Movin" e il precedente disco. "'Movin'' mi pare un lavoro molto più consapevole - osserva Alberto -. Mentre il primo album fu realizzato "di getto", in maniera molto più istintiva se vogliamo, "Movin" e più meditato, visti anche i tempi più dilatati per affinare le varie composizioni. Anche "English Man in New York" di Sting che chiude l'album non è una semplice "cover" ma un qualcosa che abbiamo riarrangiato alla nostra maniera, senza stravolgerlo, anche perché tutti e tre amiamo moltissimo Sting".