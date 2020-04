A "Jazz Meeting" Alfonso Santimone

Con lui abbiamo parlato del percorso musicale dell’orchestra che è in continua evoluzione. Da poco è stato dato alle stampe il primo disco dell' Ensemble, che si intitola semplicemente “Tower Jazz Composers Orchestra”.

Alfonso, come è nata la vostra orchestra?

Diversi anni fa Piero Bittolo Bon ed io tenevamo presso il Torrione Jazz Club un workshop per gruppi di musica d’insieme. Quel progetto didattico, denominato ‘The Unreal Book’, era stato pensato per esplorare con i vari ensemble coinvolti una serie di composizioni e tecniche improvvisative emerse negli ultimi trent’anni circa di storia del jazz. L’evoluzione naturale di quell’esperienza ci portò ad avere la necessità creativa di esplorare il linguaggio orchestrale e da lì decidemmo di fondare il laboratorio di scrittura e improvvisazione che è confluito nella Tower Jazz Composers Orchestra (TJCO).

Quanto c'è di tradizione e quanto di ricerca nella vostra musica?

Non credo di riuscire davvero a scindere il concetto di tradizione da quello di ricerca. Tradizione e innovazione sono l’una parte dell’altra. Senza innovazione, la tradizione diventa uno sterile museo delle cere. Senza tradizione, l’innovazione diventa un gioco che a volte può scadere nel grottesco spacciando, per esempio, per “nuovo” (categoria novecentesca che forse sarebbe ora di archiviare in luogo di una ritrovata funzione rituale e comunitaria delle arti) qualcosa di già storicizzato o consunto. Un compostiore, un improvvisatore di oggi non può non sentire la necessità di mantenere viva la tradizione attraverso una costante ricerca nel linguaggio, nelle tecniche, nei presupposti poetici, etc. In questo senso la TJCO è un laboratorio ideale perché non ci sono preclusioni linguistiche e il linguaggio classico della big-band jazzistica è uno dei materiali a disposizione e non un sacro feticcio da onorare. Per noi è l’occasione di sperimentare liberamente impasti timbrici, soluzioni armoniche, formali, ritmiche, etc. È una polifonia di linguaggi orchestrata dai tanti compositori interni ed esterni all’orchestra che firmano l’ormai corposo repertorio.

Cosa ha significato per voi "fermare" in un disco il vostro percorso musicale?

Il disco è la fotografia di un momento, un punto di partenza per nuove avventure creative. A titolo molto personale posso dire che alla fine del ciclo di lavorazione non ascolto più i dischi cui partecipo in varie vesti (leader, side-man, produttore, arrangiatore, etc.). Mi capita poi di ascoltarli a diversi anni di distanza e a volte ho piacevolissime sorprese. Un po’ come riguardare le foto di famiglia. Per uno spirito creativo penso sia molto importante coltivare una grande “nostalgia del futuro” (prendo in prestito questa splendida locuzione da Luigi Nono).

Ferma al momento l'attività dal vivo, avete pensato a delle alternative ai concerti tradizionali?

In questa fase sicuramente epocale c’è un gran parlare del mantenere “acceso” tutto. Ci sono sconfinate praterie di musica da scrivere, da immaginare, da ascoltare, riascoltare. È un momento ideale per gli appassionati e gli ascoltatori, un momento per poter approfondire la sterminata mole di musica creata, suonata, anche solo negli ultimi dieci anni senza essere presi dal turbinio dell’ultimo disco uscito, dell’ultimissimo concerto del tale grande musicista o nuovissimo talento, per poi dimenticarsi immediatamente delle cose subito precedenti. È un momento ideale per gli artisti, un momento per scrivere, comporre, imparare, migliorarsi, progettare. Prendendo in prestito una frase di Ovidio “Carmina secessum scribentis et otia quaerunt”. Un po’ di sano ozio latino, il ritirarsi dalla vita pubblica per dedicarsi alla creatività. Credo che in questo ci sia la traccia per un nuovo scatto di... civiltà. Forse quella dimensione rituale e comunitaria cui alludevo qualche riga fa si coltiva più così, lasciando spazio alla ricerca e all’immaginazione, che con i flash-mob al balcone o i concerti in streaming da casa...un triste giro di valzer un po’ robotico a ritmo di data-base.

