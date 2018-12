A "Jazz Meeting" Alessandro Paternesi parla di "Melodico"

"Sì - dice Paternesi -, il mio è un cammino che si evolve in base alle esperienze della vita. L'interesse per la musica e quello per la ricerca vanno avanti parallelamente. Dal 2012 anno di uscita del precedente disco con il P.O.V. Quintet, sono accadute molto cose, sono diventato padre, ho scritto i brani che fanno parte del nuovo album in maniera molto naturale, dando vita ad un processo che è cresciuto gradualmente, anche grazie ai musicisti che mi hanno accompagnato".



Ho notato un grande interplay nel disco...

Ognuno di noi ha progetti musicali paralleli, tutti molto interessanti, è stato entusiasmante lavorare con gli altri musicisti, ho cercato di mettere insieme le varie sensibilità con lo scopo, spero raggiunto, di rendere il progetto omogeneo. Le nostre affinità sono soprattutto musicali ma anche umane.



Quanto conta secondo te essere batterista e compositore?

Io ho una impostazione classica ed ho suonato in diverse orchestre, poi ho maturato esperienze anche come side man ed ho avuto l'opportunità di apprendere molto da musicisti più esperti, questo è stato importante per la mia formazione di compositore oltre che di musicista.



"Melodico" è stato presentato alla "Casa del Jazz" di Roma...

La "Casa del Jazz" è stata una sorta di culla, quando vivevo a Roma suonai la prima volta in questo locale con Enzo Pietropaoli. Sono poi ritornato ad esibirmi con altri musicisti ed è stato per me un'esperienza elettrizzante. Oltre all'attività concertistica, Alessandro Paternesi è impegnato anche in quella didattica come insegnante di batteria jazz al Conservatorio di Perugia, quello di Bologna e all'Accademia Nazionale di jazz a Siena.



"Melodico" del P.O.V. Quintet è stato realizzato all'Entropya Studio, pubblicato dalla "Pipo Music"