"Una Zanzara nella zuppa", rassegna stampa con Nicola Porro e Giuseppe Cruciani | Segui lo streaming
Arriva a Milano la decima edizione dell'evento ideato da Nicola Porro
La sessione mattutina del 12 febbraio si apre alle ore 10:30 con "Una Zanzara nella zuppa", lettura dei giornali dai toni liberali e irriverenti realizzata da Porro e Giuseppe Cruciani. A seguire, dalle ore 11:15, si terrà la tavola rotonda "Investimenti stranieri", a cui prenderanno parte: Mara Panajia, AD e Presidente Henkel Italia; Pasquale Frega, presidente e Amministratore Delegato Philip Morris Italia; Matteo Sarzana, Country Manager per l'Italia e il Sud Est Europa di Airbnb; Simone Demarchi, Amministratore Delegato di Axpo Italia; Joerg Eberhart, Amministratore Delegato e Direttore Generale ITA Airways; Marco Cerrato, Tributarista | Co-managing Partner Maisto e Associati.
Successivamente, dalle ore 12:00, si svolgerà la seconda tavola rotonda dal titolo "Infrastrutture", con: Laura Segni, Responsabile Legal Advisory Divisione IMI Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo; Gianpiero Strisciuglio, Amministratore Delegato di Trenitalia; Arrigo Giana, Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia; Giuseppe Recchi, Presidente Stretto di Messina S.p.A.; Pierluigi Serlenga, Managing Partner Italia e co-responsabile globale Aerospazio & Difesa di Bain & Company.
Alle ore 13:00, introdotta da Andrea Ruggieri, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezi torna a "La Ripartenza" con la lectio magistralis "La libertà all'opera: Quanto siamo disposposti ad essere liberi?". Il pomeriggio si aprirà, alle ore 16:00, con Hoara Borselli che presenterà il suo podcast "Sette vite", insieme a Enrico Vanzina, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore e regista. A seguire, alle ore 16:30, ci sarà la tavola rotonda "Energia e competitività" a cui prenderanno parte: Regina Corradini D'Arienzo, Amministratore Delegato e Direttore Generale SIMEST; Riccardo Toto, Direttore Generale Renexia Spa, e Luca Mastrantonio, AD Nuclitalia.
Alle ore 17:15 è in programma l'intervista a Daniela Marino, Co-founder & Ceo Cutiss, dal titolo "Da Canicattì a Zurigo: una Biotech di successo". Alle ore 17:45 si svolgerà la tavola rotonda "Lusso", con: Ilaria Resta, Audemars Piguet CEO; Remo Ruffini, Presidente e AD Moncler; Claudio Luti, Presidente di Kartell S.p.A. ed Enrico Buonocore, Founder & Ceo Langosteria. Alle ore 18:30 si terrà il panel dal titolo "3 anni di governo Meloni", con i giornalisti Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Andrea Ruggieri e Stefania Cavallaro. A chiudere la giornata, alle ore 19:30, Porro intervisterà Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno.