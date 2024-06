"Popular", Monique Veaute racconta il Festival dei due Mondi di Spoleto

Anche quest'anno il Festival dei due Mondi, si concluderà con il Concerto in Piazza

Sarà per noi un grande piacere, avere sul podio Barbara Hannigan, una delle più straordinarie artiste che ho incontrato, sia cantante che direttrice d'orchestra, bravissima in entrambi i ruoli. Dirigerà l'orchestra dell'accademia nazionale di Santa Cecilia, in residenza al Festival di Spoleto, per il quarto anno consecutivo.