Zingaretti: "Conte riconosca i suoi errori, poi nuova fase"

Le parole in Senato del dimissionario premier Conte sono state definite "apprezzabili" da Nicola Zingaretti che ha tuttavia sottolineato il "rischio di autoassoluzione". Secondo il segretario del Pd, infatti, "qualsiasi nuova fase politica non può non partire dal riconoscimento di questi limiti strutturali di quanto avvenuto in questi mesi". Sulla possibile intesa col M5s, ha parlato il capogruppo Pd, Marcucci: "Vedremo se ci saranno le condizioni".