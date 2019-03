Xi Jinping è arrivato a Roma per la sua visita di tre giorni in Italia. Il presidente cinese, con la moglie Peng Liyuan, è atterrato dopo le 18 all'aeroporto di Fiumicino con il suo Boeing dell'Air China. Da venerdì inizierà la maratona di incontri istituzionali: prima vedrà il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, poi i presidenti delle due Camere. Sabato firmerà il Memorandum che segnerà l'ingresso dell'Italia nella Via della Seta.