Scheda sulla piattaforma Rousseau, scoppia il giallo del Sì prima del No

L'ordine della votazione, prima "il SI", poi il "NO", è identico a quello che Rousseau utilizzò per la votazione sul contratto con la Lega. Ma c'è un piccolo giallo. Inizialmente infatti la scheda presentava l'ordine inverso, con il No prima del Si, invertito dai tecnici dopo la segnalazione fatta da "Repubblica".



E, alla vigilia di un voto in cui gli iscritti rischiano di presentarsi divisi, il dato avrebbe potuto incidere anche sul risultato finale. Il quesito, rispetto a quello usato per il governo con la Lega, cita il partito alleato presentandosi in maniera più netta. Nel maggio del 2018, infatti, si chiedeva agli iscritti se approvare o meno il contratto del governo del cambiamento.



Il diritto di voto online è riservato ai militanti che sono iscritti alla piattaforma da almeno sei mesi.