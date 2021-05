Voto studenti fuori sede, stop Viminale a ddl per Regionali ottobre

Ansa

Gli studenti fuori sede non potranno votare alle Regionali e alle Amministrative di ottobre nelle città dove risiedono per studio, come prevede un ddl all'esame della Commissione affari costituzionali e promosso dal Collettivo Beppe Valarioti. Rappresentanti del ministero dell'Interno, guidati dal sottosegretario Ivan Scalfarotto, hanno detto che il Viminale ha dei problemi tecnici "insormontabili" per poter attuare questa legge.