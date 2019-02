Voto M5s sul caso Diciotti, Bonafede: "Non è per fiducia in Salvini"

Il voto online degli iscritti M5s contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini non riguarda la "fiducia" nei confronti del vicepremier. Lo ha affermato il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: "Leggo ora che Salvini ringrazia gli iscritti 5 Stelle per la fiducia. Per carità, ognuno può metterla come vuole, ma è chiaro che si votava sull'interesse pubblico di un'azione di governo, e hanno valutato che c'era".