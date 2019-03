Voto Basilicata, aperti i seggi: 573mila alle urne fino alle 23

Seggi aperti in tutta la Basilicata dove oggi fino alle alle 23 si vota per il rinnovo del Consiglio regionale e la scelta del nuovo Governatore il cui nome si conoscerà in nottata. Lo scrutinio infatti avviene senza soluzione di continuità a chiusura dei seggi. Sono in tutto 573.970 gli elettori chiamati ad esprimere il proprio voto in 681 sezioni.