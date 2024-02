Vittorio Sgarbi: "Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario alla Cultura"

Vittorio Sgarbi si è dimesso da sottosegretario alla Cultura.

"Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario del governo e lo comunicherò nelle prossime ore a Giorgia Meloni", ha detto lui stesso a margine di un evento a Milano. In merito agli insulti rivolti ai giornalisti, il critico d'arte ha affermato: "Non mi devo scusare con nessuno, ho espresso le mie imprecazioni come fa chiunque. Quelle erano immagini rubate. E uno nel suo privato può dire quello che vuole".