Vittorio Sgarbi candidato con FdI alle elezioni europee

"Parlavamo da tempo con Meloni"

In quei giorni, nel pieno delle polemiche per le sue consulenze e dopo la delibera dell'Antitrust che definiva le attività "incompatibili" con il ruolo di governo, il critico d'arte non escludeva una candidatura alle Europee. "Parlavamo da tempo con Meloni, poi ne abbiamo parlato con Donzelli in aprile e abbiamo ricominciato in questa fase finale delle candidature", ha sottolineato Sgarbi.