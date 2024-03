Caso Visibilia, Santanchè indagata per truffa sulla cassa integrazione per il Covid

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè è indagata, insieme ad altre persone e alle società Visibilia Editore Spa e Visibilia Concessionaria, per truffa aggravata nei confronti dell'Inps per una presunta gestione irregolare dei fondi messi a disposizione dallo Stato per la Cassa integrazione durante il Covid .

Come si legge in una nota del Procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, nell'indagine sono indagate, oltre al ministro e ad altre persone, anche Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria in base alla legge sulla responsabilità amministrativa degli enti. L'ipotesi è truffa ai danni dell'Inps in relazione a presunte irregolarità nella fruizione della cassa integrazione durante il Covid per 13 dipendenti dal 2020 al 2022 per un totale di oltre 126mila euro versati dall'ente pubblico.

Il fascicolo per truffa aggravata, al momento a carico di ignoti, è nato in seguito alla denuncia di Federica Bottiglione, ex responsabile Investor Relations dell'azienda. In una relazione della Gdf depositata tempo fa al pm Marina Gravina e all'aggiunto Laura Pedio, era emerso come la mossa di ricorrere alla Cigs (Cassa integrazione guadagni strordinaria) sarebbe stata architettata anche da Dimitri Kunz D'Asburgo, il compagno della senatrice di FdI, e da Paolo Giuseppe Concordia, responsabile delle tesorerie di Visibilia Group, fondato da Santanchè e dal quale il ministro è uscito due anni fa. Per le Fiamme Gialle dalle conversazioni tra i due viene a galla la loro "consapevolezza" dello schema "illecito" adottato.