Virus, il sindaco Sala: "Tassare i redditi alti non è una buona idea"

La proposta del Pd di tassare i redditi alti per l'emergenza coronavirus non piace al sindaco di Milano Giuseppe Sala. che commenta: "Non credo sia una buona idea e chiedo di rifletterci". Poi spiega: "Sono convinto che le tasse debbano funzionare con un principio di equità sociale, chi ha di più deve dare di più, ma questo è il momento di non dividerci. Piuttosto, chiamiamo tutti gli italiani alla generosità". Segui in tempo reale tutti gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus cliccando qui