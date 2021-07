Violenza sulle donne, ministero: riforma della giustizia non riduce le tutele

agenzia

Il ministero della Giustizia precisa che la riforma del processo penale proposta dal governo non contrasta con la Convenzione di Istanbul, né riduce le tutele per le donne. Negli emendamenti approvati dal Cdm su proposta del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, sono infatti già previste, in tema di particolare tenuità del fatto, delle preclusioni che andranno dettagliate in sede di attuazione della delega legislativa.