Violenza sulle donne, da Commissione Senato ok all'unanimità al ddl

Il testo sarà esaminato dall'Assemblea già mercoledì. "Siamo pronti a votare in settimana il disegno di legge proposto dal ministro Roccella sulla violenza di genere, che richiama il provvedimento messo a punto dal governo Draghi", dice Mariastella Gelmini, portavoce di Azione. E spiega: "La sua approvazione sarà un ulteriore passo in avanti, ma non ci illudiamo che questo basti. Solo con le leggi non si va molto lontano, questa è una sfida prima di tutto culturale. Serve un percorso di educazione all'affettività che parta dalla scuola, che contempli anche l'uso consapevole dei social media e di nuove tecnologie e che vada oltre l'ora di educazione alla Cittadinanza, per rendere le ragazze e i ragazzi davvero responsabili e impegnati in questa battaglia".

M5s: odg per educazione affettiva obbligatoria a scuola

"Il disegno di legge per il contrasto alla violenza contro le donne deve essere approvato definitivamente dal Senato in questa settimana, anche per il valore simbolico di questa azione da parte della politica e delle istituzioni - affermano la vicepresidente del M5s al Senato Alessandra Maiorino e la capogruppo Cinquestelle in commissione Giustizia Ada Lopreiato -. Per questo in commissione Giustizia avevamo proposto di approvarlo direttamente senza passare dall'aula, ma la maggioranza non è stata di questo avviso. Resta però un grave vuoto nella normativa italiana, per questo abbiamo presentato un ordine del giorno che impegna il governo a introdurre, con il primo provvedimento utile, l'educazione affettiva nel percorso di istruzione primaria, affiancata all'educazione sessuale a partire dalla secondario. Questi insegnamenti fondamentali per educare i bambini e i ragazzi alla corretta gestione delle emozioni non possono essere previsti in maniera disomogenea in base all'iniziativa autonoma dei singoli istituti".