Violenza sulle donne, lo slogan del governo: "Non sei sola, chiama il 1522" | Meloni: "Noi siamo libere e nessuno può toglierci la libertà"

"Stasera siamo qui per dire alle donne italiane che non sono sole. Le norme ci sono. Le istituzioni ci sono e le donne italiane devono saperlo. Quando si pensa che avere paura sia normale, non lo è. Quando si pensa che l'amore faccia male, non è così", ha aggiunto il premier Meloni. "Siamo libere e non c'è nessuno che può toglierci quella libertà", ha detto ancora.

Schlein: "Premier donna non fa niente per donne del Paese"

"C'è una bella differenza fra leadership femminile e quelle femministe. Non ce ne facciamo niente di una premier donna che non fa niente per le donne di questo Paese". È quanto ha sostenuto la segretaria del Pd Elly Schlein, a Cagliari, proprio alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Siamo alla festa dell'Unità, per vincere serve unità e il Pd, qui come nel resto d'Italia, lavora per questo", ha precisato.