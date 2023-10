Video giudice Catania, mercoledì Piantedosi spiegherà in commissione | Interrogazioni da M5s e Pd

Sul video del giudice di Catania Iolanda Apostolico in una manifestazione del 2018 contro il governo, Matteo Piantedosi interverrà ufficialmente mercoledì.

Il ministro dell'Interno darà le sue spiegazioni nel Question Time in commissione Affari costituzionali. Dopo la bufera suscitata dalle immagini postate da Matteo Salvini, le richieste di chiarimenti erano arrivate da più parti, in particolare dal Movimento 5 stelle. "La domanda che ci siamo posti è: come fa il ministro a essere entrato in possesso del video? - ha dichiarato in Aula alla Camera la vicepresidente pentastellata Vittoria Baldino -. E' in corso una schedatura dei manifestanti?".