Viadotto A26, Toti: "Voglio una task force e stanziamenti di miliardi"

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti , commenta la decisione di Autostrade per l'Italia di chiudere un tratto della A26 in seguito al crollo del viadotto sulla Torino-Savona. "Voglio una task force , un tavolo che si riunisca a Genova, ministri che vengano qui, stanziamenti straordinari di miliardi per questa Regione e uno scudo legislativo che ci consenta di agire e tranquillizzare i cittadini", dice.

La messa in sicurezza Secondo Toti, bisogna "mettere in sicurezza l'asset più importante della logistica di questo Paese cioè i 4 porti della Liguria. E lo voglio nel pomeriggio di martedì". Intanto, il governatore pubblica su Facebook una foto scrivendo: "Ecco come si è svegliata la Liguria".

"Un anno e 4 mesi di chiacchiere" Il presidente della Port Authority, inoltre, "ha detto che il porto non reggerà più di una settimana in questa situazione il che vuol dire che il Nord Ovest del Paese non avrà più di che esportare nel giro di una settimana", avverte Toti. "Qualcuno deve rispondere di un anno e 4 mesi di chiacchiere a vanvera senza aver fatto assolutamente nulla. Questo vale per il Mit e vale per Aspi" dice.