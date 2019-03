Via della Seta, Salvini: "Controllare chi vuole investire in Italia"

Sull'ingresso dell'Italia nella nuova "Via della Seta" cinese, il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, continua a mostrare perplessità. E sottolinea che "voglio controllare chi viene a investire in Italia, su cosa viene a investire e che non siano settori strategici", i quali invece devono essere controllati direttamente "per la sicurezza nazionale". Perché, chiarisce, "le chiavi di casa le devono possedere gli italiani".