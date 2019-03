Via della Seta: per Di Maio c'è accordo nel governo, ma Salvini "frena"

Il tema della Via della Seta continua a tenere banco all'interno della maggioranza . "Nel governo c'è totale accordo", afferma il vicepremier Luigi Di Maio, aggiungendo che l'accordo con la Cina "non deve essere visto come una nuova alleanza geopolitica" . Il suo collega Matteo Salvini, dal canto suo, sottolinea che " il memorandum non è un testo sacro , si può modificare". In presenza di rischi per la sicurezza "dirò un secco no", aggiunge.

Secondo il capo politico dei 5 Stelle, con il memorandum "si comincia a prendere i prodotti italiani e a portarli in Cina. L'intesa che firmerò come ministro dello Sviluppo economico assieme al presidente cinese servirà anche ai porti del Sud. E soprattutto porterà nuove occasioni di sviluppo in porti come quelli di Taranto, dunque è una grande opportunità per le nostre imprese. Tante partnership e occasioni di lavoro in Cina per le nostre aziende che significa portare il Made in Italy nel mondo".



Salvini: "No all'accordo se ci saranno rischi per la sicurezza" - Più cauto il vicepremier leghista, il quale ha posto l'accento sulla questione della sicurezza. "Se ci sarà il solo lontanissimo dubbio che certe acquisizioni possano mettere in difficoltà la sicurezza nazionale, da ministro dell'Interno dirò un secco no. Prima di permettere a qualcuno di investire sul porto di Trieste o Genova, guarderei a fondo. Se fosse un americano nessun problema, se invece venisse dalla Cina sarebbe diverso. Ogni investimento in settori strategici necessita la massima prudenza".