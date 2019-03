Via della Seta, Di Maio: Lega sorprende, spero voglia bene a Italia

Frizioni nel governo per l'ingresso dell'Italia nella nuova "Via della Seta" cinese. "Credo - ha spiegato il vicepremier Luigi Di Maio - che l'Italia debba rispettare i propri alleati atlantici, ma che possa anche scegliere come e dove andare". Il ministro ha poi aggiunto: "Mi auguro che la Lega sia della stessa idea, perché ho visto posizioni diverse, un po' schiacciate su quello che chiedono gli altri Paesi e non su quello che fa bene all'Italia".