Via della Seta, Confindustria: "Trovata una sintesi grazie a Conte"

Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, ha parlato del memorandum sulla nuova Via della Seta. "Mi sembra che si sia trovata una sintesi grazie a Conte. Il memorandum Italia-Cina è un'aspettativa e non entra nel merito di grandi asset", ha detto Boccia sottolineando come "il patrimonio infrastrutturale del Paese non possa essere svenduto" e che "l'Italia deve guardare al mondo e non deve avere rapporti esclusivi con singoli Paesi".