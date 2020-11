Vertice di maggioranza, Conte: "Verifica di programma, piano di lavoro entro novembre"

Nell'incontro tra i leader di maggioranza "è emersa la comune volontà di aggiornare i 29 punti dell'accordo di programma, verificando il lavoro già fatto e gli obiettivi che restano da raggiungere. E' stato definito un piano di lavoro per i prossimi giorni, da realizzare entro la fine del mese, con due tavoli", spiega Conte che aggiunge: "Il primo lavorerà per aggiornare l'accordo di governo e per definire quei progetti di riforma istituzionale che peraltro sono già in buona parte sul tavolo della maggioranza. Il secondo tavolo lavorerà per definire alcuni obiettivi e strategie di politica economica e sociale da perseguire in via prioritaria".

Zingaretti: "Basta polemiche, lavoriamo a patto di legislatura" "Dobbiamo sgomberare il campo da qualsiasi equivoco, polemica e concentrarci tutti sull'emergenza del Covid, del virus, con tutta la nostra determinazione". Secondo Zingaretti "per ottenere questo risultato dopo un po' più di un anno dalla formazione del governo è utile trovare le sedi affinché i nodi politici che hanno caratterizzato la vita di questi mesi vengano affrontati e risolti".



E aggiunge il segretario Pd: "Da parte di tutti c'è stata la fortissima determinazione, l'accordo a lavorare in questo senso". Bisogna "affrontare i nodi aperti in Parlamento e già contenuti nel programma che ha dato vita al governo. Mi sembra ci sia un salto di qualità positivo per essere vicini alla voglia di futuro degli italiani".

Crimi "Questa maggioranza va avanti fino a fine legislatura" Spiega Crimi: "Abbiamo concordato di affrontare fin da subito i nodi in parlamento con i gruppi e contestualmente di avviare un tagliando un accordo di programma, visto che nel corso di questo anno di governo ne sono già stati realizzati molti, con uno sguardo sulla legislatura che tenga conto della crisi sanitaria, della necessità di rilanciare l'economia. Tutto deve essere immaginato avendo come obiettivo la tenuta del Paese".





Renzi: "Passo in avanti, se sono rose fioriranno" "Si è fatto un passo in avanti, stabilendo le tappe di un lavoro politico e programmatico che ci portera' entro la fine del mese a capire se ci sono i presupposti di un patto di legislatura", dice Matteo Renzi, anche lui soddisfatto dall'incontro di maggioranza a Palazzo Chigi. "Bene che la richiesta di un tavolo politico sia stata accolta da Conte e che ci sia una sintonia forte soprattutto con il Pd di Zingaretti. Ora mettiamoci al lavoro: se sono rose fioriranno". Piena apertura su riforma bicameralismo e riforma titolo V da parte di Italia viva.