Verona, Meloni: "Sostegno del centrodestra anche senza apparentamenti"

Federico Sboarina a Verona e Valerio Donato a Catanzaro "potranno contare sul sostegno dell'intero centrodestra, al di là delle formule tecniche di una condivisione che rimane sostanziale".

Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, aggiungendo: "In particolare a Verona, seppur in assenza di un apparentamento tecnico, il nostro partito si fa garante da subito della piena condivisione del progetto con Flavio Tosi, per dare al capoluogo scaligero un programma e una squadra di centrodestra vincenti".