Verona, Congresso famiglia: attesa per le contromanifestazioni e l'intervento di Salvini

"Sono qui a testimoniare che l'amore non ha colore, non ha razza e non ha sesso". E' quanto ha detto Maria Gandolfini, figlia del leader del Family Day, spiegando i motivi della sua presenza tra i manifestanti contro il Congresso Mondiale della famiglia. "Questo evento è maschilista e retrogrado. A una coppia che si ama veramente, anche se di sesso diverso, perché non si deve dare un figlio? Io mi sono sposata in chiesa come voleva mio padre e mi sono separata. Perché dovrei morire tra le fiamme dell'inferno perché mi sono separata? Perché deve valere solo il matrimonio in chiesa? Io sono contro tutto questo. E' una cosa inconcepibile nel 2019".