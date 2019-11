Venezia, Conte: "Oggi Cdm per dichiarare stato di emergenza"

"Con il Cdm di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato di emergenza per Venezia". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al termine della riunione in Prefettura a Venezia con il ministro dei Trasporti Paola De Micheli, il Governatore Luca Zaia e il sindaco Luigi Brugnaro. "Questo ci consentirà - ha spiegato - di varare le dotazioni finanziarie per le spese di primo soccorso volte a ripristinare le funzionalità dei servizi".