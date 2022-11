Varese, Umberto Bossi ricoverato in ospedale per un malore

Umberto Bossi che, è in termini medici "vigile", è arrivato in ospedale accompagnato dal figlio Renzo e dalla moglie Manuela Marrone che lo stanno assistendo e sono al suo fianco. Ora sono in corso gli accertamenti clinici per approfondire le cause del malore. In ospedale c'è anche l'europarlamentare Angelo Ciocca che ha avuto parole confortanti: "Bossi si è sempre dimostrato un leone sia nei momenti difficili della politica, sia in quelli della vita e della salute". E' previsto che il fondatore della Lega Nord sia presente, il 27 novembre, a Castello di Giovenzano (Pavia), per un'altra tappa del tour del Comitato Nord.

Nel 2019 l'altro malore e l'ospedalizzazione - Non è la prima volta che Umberto Bossi viene ricoverato in ospedale: nel 2019 un altro malore in casa aveva fatto preoccupare la sua familia e messo in apprensione il mondo della politica.