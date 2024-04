Vannacci replica a Giorgetti: "Le sue parole non mi interessano"

Il generale Roberto Vannacci, candidato nelle liste della Lega alle Europee, tira dritto attraverso la bufera che ha scosso il Carroccio per le sue prime dichiarazioni dopo l'annuncio della candidatura.

La replica è, in particolare, al ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che aveva detto: "Vannacci non è della Lega e non condivido le sue parole". Sono "diatribe interne al partito che reputo più che legittime, ma che non mi interessano - ha detto il generale -. Lasciamo che si esprimano i cittadini, quello conta".