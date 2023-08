Vannacci corteggiato dalla politica dopo il libro delle polemiche: "L'interesse della Lega? Voglio fare il militare ma..."

Dopo il libro delle polemiche, il generale Roberto Vannacci ha attirato su di sè l'attenzione della politica. Dopo essere stato accostato a Casa Pound, che gli avrebbe offerto un seggio a Monza, Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, non ha nascosto il suo apprezzamento per il militare, le cui tesi espresse nel libro 'Il Mondo al contrario' hanno causato un aspro confronto tra maggioranza e opposizione.

A "Zona Bianca" Vannacci ha commentato così i rumors che lo vorrebbero in politica: "Io intanto ringrazio, perché chiunque mi offra un'alternativa vuol dire che crede in me e nelle mie capacità quindi non posso che ringraziare - ha esordito -. Però dico sempre la stessa cosa: cioè che faccio e voglio fare il soldato, ma il mestiere di soldato mi ha insegnato a essere saggio e prudente. Non mi chiudo nessuna porta e non chiudo a nessuna trattativa. Quando deciderò di cambiare vita, sarò il primo a dirvelo".