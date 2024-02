Valditara: "Chi aggredisce i prof risarcisca le scuole" | "Fenomeno delle occupazioni non più tollerabile"

"Non è più tollerabile anche il fenomeno delle occupazioni : azioni, di fatto, messe in atto da una minoranza di studenti che comprimono il diritto costituzionale allo studio di una più ampia maggioranza e che in molti casi impediscono servizi essenziali per l'amministrazione, non consentendo neppure l'ingresso al personale dirigenziale amministrativo", ha aggiunto Valditara.

Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara , durante il question time alla Camera, ha detto che oltre l'inasprimento delle pene, per chi aggredisce il personale scolastico, "sono convinto che si debba introdurre una ulteriore, specifica sanzione risarcitoria - che stiamo elaborando insieme con il ministro Nordio - per il danno reputazionale che le scuole ricevono dall'aggressione dei propri dirigenti scolastici, dei propri docenti o del personale in generale: perché è evidente che chi aggredisce un dipendente della scuola aggredisce lo Stato, minando, nel profondo, la credibilità e l'autorevolezza dell'istituzione".

"In questo senso - ha ricordato Valditara continuando a parlare delle occupazioni - va una circolare del Ministero adottata martedì che, tra le altre cose, ricorda ai dirigenti scolastici la necessità di addebitare agli studenti responsabili le spese per i danni e per le pulizie e, più in generale, per il ripristino delle aree dedicate alla didattica".

"Serve una rivoluzione culturale" Alla luce dell'aumento degli episodi di violenza a danno degli insegnanti e del personale scolastico, "serve una rivoluzione culturale che porti alla riaffermazione di valori di buonsenso che si sono incredibilmente dispersi: il rispetto delle persone, delle regole e delle istituzioni, il senso di responsabilità, un ritrovato rispetto per l'autorità, il pieno coinvolgimento delle famiglie nel patto educativo con la comunità scolastica", ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito.

Tgcom24

"Stiamo intervenendo con una pluralità di azioni per restituire autorevolezza al ruolo dei docenti e di tutto il personale scolastico", ha spiegato il ministro, per il quale "è evidente una tendenza di natura e dimensioni sociali al decadimento della cultura del rispetto, delle regole, delle persone, così come dell'autorità. Per ripristinare questi valori - ha ribadito - occorre avviare una rivoluzione culturale che passa da un lato dalla revisione delle regole di comportamento dei nostri studenti e dall'altro da azioni concrete a supporto del personale scolastico". "Intendiamo ridare un peso concreto al voto in condotta" e "va ripensato l'istituto della sospensione", come anche "si devono introdurre misure che colpiscono concretamente chi aggredisce il personale scolastico".