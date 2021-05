Vaccino anti-Covid, Matteo Salvini: "Lo farò quando sarà il mio turno, non faccio come Scanzi" 

"Ho 48 anni, non voglio fare come qualche collega giornalista che scavalca la fila accampando motivi bizzarri per fare il fenomeno". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Zona Bianca", fa sapere che non è ancora vaccinato contro il Covid. "Non volevo fare nessun riferimento a Scanzi...'', ironizza il leader della Lega, che aggiunge: ''Sono rispettosamente in fila al supermercato e aspetto il mio turno".

''Spero di ammainare il prima possibile queste mascherine", si augura poi Salvini che conclude: "Laddove le stanno superando non sta succedendo nulla. Guardiamo quello che sta accadendo in altri Paesi, in Israele. Guardiamo a Stoccolma a Londra. Spero che questa sia l'estate del boom turistico''.