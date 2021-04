Vaccini, Giorgetti: "Per l'Europa che arranca è stato un altro fallimento"

ansa

Per quanto riguarda i vaccini, "parliamoci chiaro, qualcuno ha parlato di guerra geopolitica. E' esattamente quello che è avvenuto". "Abbiamo capito che su alcune cose l'Italia e l'Europa si devono dare una sveglia. Un altro fallimento per l'Europa, che faticosamente arranca". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, chiedendo "un polo vaccinale anche in Italia con soldi pubblici, invitando i privati".