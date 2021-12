Università, ministro Messa: Facoltà Medicina resta a numero chiuso

ansa

Le Facoltà di Medicina restano a numero chiuso. Lo ha ribadito il dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. "Per il momento escludo l'eliminazione del numero chiuso per l'accesso alle Facoltà di Medicina. Lo scorso anno abbiamo avuto 70mila aspiranti per 14mila posti disponibili, ospedali e atenei non sono in grado di assorbire 70mila aspiranti, anche perché dobbiamo fare in modo che la qualità della formazione resti alta".