Un mix di tecnici e politici e molte donne: l'esecutivo Draghi prende forma

La formula preferita è il "governo dei migliori", e cioè una squadra con personalità ad hoc che il premier incaricato dovrà portare con sè per la formazione del nuovo esecutivo. Tra indiscrezioni e smentite, quello che sembra certo è che sarà un team dream di alto profilo che seguirà il modello dell'esecutivo Ciampi, che per la prima volta sperimentò un mix di politici e tecnici. In realtà, sono i nomi che devono rappresentare i partiti a complicare il quadro perché la squadra di tecnici Mario Dragh i l'ha già tutta in testa, o quasi.

Per Enrico Giovannini, ex ministro del Lavoro dell’esecutivo Letta, potrebbe esserci un ritorno allo stesso dicastero

Per Lorenzo Guerini, sempre in quota Pd, potrebbe liberarsi una casella

Con la Lega che ha detto sì a Draghi in squadra potrebbe entrare Giancarlo Giorgetti o allo Sviluppo economico o come sottosegretario di Palazzo Chigi

Sarebbe un governo con una forte presenza di donne (Draghi ne vorrebbe indicare più delle otto che figuravano nell'esecutivo Conte) e con un solido ancoraggio nel mondo accademico e delle professioni. Per ora, su ogni casella ci sono due soluzioni alternative, una tecnica e l'altra politica.

Agli Esteri, ad esempio, potrebbe essere confermato Luigi Di Maio o "promossa" la segretaria generale della Farnesina Elisabetta Belloni.

Alla Giustizia potrebbero andare Marta Cartabia o Paola Severino ma in caso di soluzione politica c'è la figura di Giuseppe Conte, il premier uscente che non esclude una sua presenza nel nuovo esecutivo.

In quota Lega prende sempre più corpo l'ipotesi di Giancarlo Giorgetti, il grande pontiere di Salvini, per il quale balla la casella dello Sviluppo economico o anche quella (di nuovo) di sottosegretario a Palazzo Chigi. Sempre per il Carroccio si affaccia l'ipotesi di Giulia Bongiorno, che potrebbe andare alla Pubblica amministrazione,

Lo Sviluppo economico è dicastero ambito anche dai Cinque stelle puntando su Stefano Patuanelli o Stefano Buffagni anche se è una postazione che Draghi potrebbe affidare a una figura tecnica: fra gli ultimi nomi che circolano ci sono quelli dell'ex direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, Daniele Franco, ex ragioniere generale, e Dario Scannapieco (vicepresidente Bei).

Di certo, nell'agenda di Draghi c'è un lungo elenco di esperti e manager da dirottare su ruoli chiave come il Mef o la gestione del Recovery: circolano anche i nomi di Lucrezia Reichlin, Vittorio Colao, Carlo Cottarelli, Franco Bernabè. Per Lavoro e Pubblica amministrazione, testa a testa tra Enrico Giovannini, Tito Boeri, e la prof professoressa dell'università Roma Tre Luisa Torchia.

Tra i nomi politici due caselle andrebbero al Pd, che, a parte Orlando, ha in corsa Lorenzo Guerini, Dario Franceschini (che potrebbe rimanere alla Cultura) e Graziano Delrio; due caselle anche per Forza Italia, che potrebbe puntare sul vicepresidente Antonio Tajani e sulla capogruppo a Montecitorio Mariastella Gelmini. Un ministro per Italia Viva, l'alternativa a Rosato è Teresa Bellanova, (che potrebbe rimanere all'Agricoltura) e uno per Leu, scontata la richiesta di conferma alla Salute per Roberto Speranza, sempre che faccia parte della maggioranza

Non è da escludere l'ingresso nel governo di Emma Bonino: l'ex ministra degli Esteri gode di grande stima da parte di Draghi.