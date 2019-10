Umbria, Orfini (Pd): alleanza innaturale | Renzi: sconfitta figlia di un accordo sbagliato nei tempi e nei modi

"L'esperienza umbra mette definitivamente fine a qualsiasi idea di alleanze regionali future". Lo scrive il senatore ligure del Movimento 5 Stelle Matteo Mantero via Facebook riferendosi in particolare alle prossime elezioni regionali in Liguria nel 2020. "Le leggi elettorali regionali consentono di vincere da soli, i risultati arriveranno se presenteremo candidati competenti, se avremo un progetto credibile, se riprenderemo a lavorare sul territorio partendo dai gruppi e dalle problematiche locali, non alleandoci con chi ha distrutto la Regione - commenta -. Certo sarà un percorso lungo e faticoso, che potrà richiedere molto tempo, ma a noi le scorciatoie non sono mai piaciute e, come in questo caso, spesso conducono a desolanti buchi neri".