"Morto Umberto Bossi" ma è una fake news | Il figlio: "Gli allungate la vita"

Umberto Bossi "sta benissimo". Lo assicurano fonti vicine al fondatore della Lega Nord, dopo che, in mattinata, si erano diffuse voci sulla sua scomparsa che hanno creato ansia e preoccupazione. Mentre si rincorrevano i rumor, in molti hanno cercato al telefono il Senatur, che intanto era a pranzo. "Mio padre sta bene, smentisco quanto sta circolando sulla sua scomparsa" ha detto all'agenzia di stampa AdnKronos Renzo Bossi, "È già successo altre volte, in questo modo gli allungano la vita" aggiunge il figlio del fondatore della Lega