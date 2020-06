Ue, telefonata tra Conte e Merkel sul piano "Next Generation"

Giuseppe Conte ha ricevuto una telefonata da Angela Merkel, per illustrare le priorità del programma della Presidenza tedesca di turno del Consiglio dell'Ue che inizia mercoledì 1 luglio. Al centro della conversazione anche "Next Generation Ue" ed il nuovo quadro finanziario pluriennale in vista del Consiglio Europeo straordinario del 17-18 luglio. Lo ha reso noto Palazzo Chigi.