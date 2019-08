Ue, Salvini dà a Conte rosa di nomi per commissario

Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha telefonato al premier Giuseppe Conte per comunicargli una rosa di nomi come possibili candidati del governo italiano per il ruolo di commissario europeo. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. L'altro vicepremier Luigi Di Maio aveva duramente criticato la Lega per aver già perso troppo nel proporre il proprio nome da indicare all'Ue.