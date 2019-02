Ue: "Non escluso che l'Italia debba restituire i fondi per la Tav"

"La Commissione non può escludere di dover chiedere all'Italia di restituire i fondi Cef già erogati" per la Tav "se questi non possono essere ragionevolmente spesi in linea con le scadenze dell'accordo di finanziamento". E' il monito ribadito dal portavoce della Commissione ai Trasporti, ricordando che "la tabella di marcia concordata già ora non è pienamente rispettata".