Ue, i commissari si riuniscono sulla procedura d'infrazione contro l'Italia

E' il giorno della riunione del Collegio dei commissari Ue sulla procedura d'infrazione per debito eccessivo contro l'Italia. Si registra un moderato ottimismo da parte del governo, che spera in una decisione positiva da parte di Bruxelles dopo le misure taglia-deficit varate lunedì dal Cdm. I principali nodi italiani da sciogliere per l'Europa sono essenzialmente due: la natura degli interventi per il 2019 e l'assenza di impegni per il 2020.