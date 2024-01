Ue: "Depenalizzare l'abuso d'ufficio pesa sulla lotta alla corruzione"

La bozza di legge italiana che abolisce l'abuso d'ufficio "depenalizza un'importante forma di corruzione e può avere un impatto sull'efficacia della lotta alla corruzione".

Lo ha sottolineato un portavoce della Commissione Ue, rispondendo a una domanda sul ddl Nordio. "Sebbene sia troppo presto per un commento, possiamo dire che lotta alla corruzione è una massima priorità per la Commissione europea. Abbiamo adottato un pacchetto ad hoc a maggio 2023. Siamo a conoscenza della bozza di legge in Italia e degli emendamenti sull'abuso di ufficio".