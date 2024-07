Post sulla mafia, Decaro: "Dalla tedesca Anderson attacco ignobile, sarà querelata"

La nomina di Decaro all'Ambiente, come degli altri vertici delle Commissioni al Pe, andrà ufficializzata alla Plenaria di settembre. "Con Ursula von der Leyen e Antonio Decaro al Parlamento europeo, ora abbiamo due spietati sostenitori del 'Green Deal' eco-socialista, rovinoso e anti-cittadino in posizioni chiave, entrambi al centro di indagini massicce - afferma l'eurodeputata di Afd -. Von der Leyen per corruzione e Antonio Decaro per coinvolgimento con la mafia italiana. Come possono queste persone essere seriamente proposte come candidate per alte cariche politiche e poi essere elette con una larga maggioranza? Le dure e complete leggi antimafia italiane degli anni '80 e '90 sono state introdotte quando si è riconosciuto che la criminalità organizzata si era infiltrata nella politica su larga scala. Forse ora abbiamo bisogno di tali leggi anche a livello europeo?".



"Il fotomontaggio e le allusioni dell'eurodeputata tedesca di AFD Christine Anderson contro Antonio Decaro, paragonato a un mafioso, sono atti vergognosi contro un uomo che ha fatto del contrasto alla criminalità organizzata la cifra del suo impegno politico. L'attacco contro Decaro dell'esponente dell'estrema destra tedesca è molto grave ed è per questo che ci auguriamo che venga condannato da tutti, anche in Italia, a difesa non solo di Bari e della Puglia ma dell'Italia intera. La storia e i risultati politici di Antonio parlano da soli e su di essi nessuno, nemmeno chi vuole farlo solo per mettersi in mostra, può gettare fango in modo offensivo, immotivato e gratuito". Lo dichiara in una nota il senatore Francesco Boccia, presidente del gruppo Pd di Palazzo Madama.



"Solidarietà totale ad Antonio Decaro per questo vile attacco. Afd non si smentisce, usa la diffamazione e la violenza per attaccare gli avversari. Un metodo ormai noto, da fascisti, che si ritorce contro chi lo pratica", scrive sui social l'europarlamentare Dario Nardella (Pd).